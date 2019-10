BTS опередили Билли Айлиш по количеству проданных копий альбома

Best selling albums of 2019 globally (so far):



#1. BTS - Map Of The Soul: Persona (4,108,000)

#2. Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? (3,672,000)

#3. Ariana Grande - thank u, next (3,050,000)

#4. Taylor Swift - Lover (2,105,000) pic.twitter.com/rdGrmHVc6p