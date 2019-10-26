BTS опередили Билли Айлиш по количеству проданных копий альбома

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Шестой мини-альбом южнокорейской группы BTS Map Of The Soul: Persona стал успешнее сольника американской певицы Билли Айлиш по количеству проданных копий, сообщило издание The Pop Hub в Твиттере.

Best selling albums of 2019 globally (so far):



#1. BTS - Map Of The Soul: Persona (4,108,000)

#2. Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? (3,672,000)

#3. Ariana Grande - thank u, next (3,050,000)

#4. Taylor Swift - Lover (2,105,000) pic.twitter.com/rdGrmHVc6p — The Pop Hub (@ThePopHub) 25 октября 2019 г.

Интернет-издание составило рейтинг самых успешных альбомов 2019 года, который возглавили BTS, по миру было продано более четырех миллионов копий их последней пластинки.

Мини-альбом Map Of The Soul: Persona вышел в апреле. За день до официального выхода предзаказ составил более трех миллионов.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, дебютный студийный альбом Билли Айлиш, вышел немного раньше, чем у BTS. Но он занял в рейтинге второе место, несмотря на то, что сразу возглавил несколько крупных международных чартов.

С момента выхода пластинка исполнительницы одного из главных хитов этого года Bad Guy разошлась 3, 672 миллионами копий.