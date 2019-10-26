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РИА Новости
Культура

BTS опередили Билли Айлиш по количеству проданных копий альбома

17:00 26.10.2019
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© AFP 2019 / Getty Images/Alberto E. RodriguezГруппа BTS
Группа BTS
© AFP 2019 / Getty Images/Alberto E. Rodriguez
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Шестой мини-альбом южнокорейской группы BTS Map Of The Soul: Persona стал успешнее сольника американской певицы Билли Айлиш по количеству проданных копий, сообщило издание The Pop Hub в Твиттере.
Интернет-издание составило рейтинг самых успешных альбомов 2019 года, который возглавили BTS, по миру было продано более четырех миллионов копий их последней пластинки.
Мини-альбом Map Of The Soul: Persona вышел в апреле. За день до официального выхода предзаказ составил более трех миллионов.
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, дебютный студийный альбом Билли Айлиш, вышел немного раньше, чем у BTS. Но он занял в рейтинге второе место, несмотря на то, что сразу возглавил несколько крупных международных чартов.
С момента выхода пластинка исполнительницы одного из главных хитов этого года Bad Guy разошлась 3, 672 миллионами копий.
Третье место заняла Ариана Гранде с альбомом thank u, next (3, 050 миллиона копий), а четвертое — Тейлор Свифт со студийником Lover (2,105 миллиона копий).
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