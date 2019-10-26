Турция ответила на предложение Германии по зоне безопасности в Сирии

АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Анкара не находит реалистичным предложение ФРГ о создании международной зоны безопасности на севере Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит партнерам по НАТО создать в Сирии на границе с Турцией зону безопасности под эгидой ООН. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эта идея не получила общей поддержки в альянсе.