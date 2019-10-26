Бутина считает, что россиянам в США "следует беспокоиться"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что россиянам в США следует беспокоиться о своей судьбе, а возвращаться она сама в эту страну в ближайшее время не хочет и не может.
"Они (США - ред.) запретили мне вернуться, поскольку та деятельность, которую я делала в сфере мира - это такое ужасное преступление, что я не могу вернуться. Но я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку если вы россиянин в США, то вам следует беспокоиться", - сказала Бутина в интервью RT.
"Россиянам в США следует беспокоиться, поскольку, смотрите, не было никаких оснований, чтобы меня арестовывать и назначать этот срок. Зачем эта жестокость? Я бы беспокоилась", - добавила она.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
25 октября, 00:52РИА НовостиДело Марии Бутиной