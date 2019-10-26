Бутина считает, что россиянам в США "следует беспокоиться"

"Они (США - ред.) запретили мне вернуться, поскольку та деятельность, которую я делала в сфере мира - это такое ужасное преступление, что я не могу вернуться. Но я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку если вы россиянин в США, то вам следует беспокоиться", - сказала Бутина в интервью RT.