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РИА Новости

Бутина считает, что россиянам в США "следует беспокоиться"

15:36 26.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что россиянам в США следует беспокоиться о своей судьбе, а возвращаться она сама в эту страну в ближайшее время не хочет и не может.
"Они (США - ред.) запретили мне вернуться, поскольку та деятельность, которую я делала в сфере мира - это такое ужасное преступление, что я не могу вернуться. Но я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку если вы россиянин в США, то вам следует беспокоиться", - сказала Бутина в интервью RT.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
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"Россиянам в США следует беспокоиться, поскольку, смотрите, не было никаких оснований, чтобы меня арестовывать и назначать этот срок. Зачем эта жестокость? Я бы беспокоилась", - добавила она.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
Мария Бутина
25 октября, 00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
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