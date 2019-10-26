В посольстве США заявили о справедливости судебной системы в деле Бутиной

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посольство США в РФ заявило о справедливости и открытости американской судебной системы в деле россиянки Марии Бутиной.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована на родину. Самолет с россиянкой приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Бутина совершила преступление. Она была арестована, ознакомлена с доказательствами, признала вину и была приговорена к отбытию наказания. Ее заявление о совершенных правонарушениях и соглашения о признании вины обнародованы. Так работает справедливая и открытая судебная система", - говорится на странице посольства США в Twitter.