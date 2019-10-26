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РИА Новости
Война в Сирии

Чавушоглу и Маас обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии

15:11 26.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поделился с немецким коллегой Хайко Маасом информацией о российско-турецком меморандуме по Сирии.
"Я поделился всей информацией с немецким коллегой по соглашению с Россией. Мы также обсудили возможности встречи нашего президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Маасом, который находится в Анкаре с визитом.
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По словам Мааса, после подписания сочинского меморандума в Сирии наступила "новая реальность", при этом на севере страны важно продлить перемирие.

"Для нас важна борьба с террористической группировкой ИГ*, мы вместе должны покончить с ней. Мы обсудили операцию "Источник мира", которая, как заверила нас турецкая сторона, носит временный характер. Скоро в Женеве пройдет первое заседание конституционного комитета. Если нам удастся успешно урегулировать кризис, беженцы смогут скорее вернуться домой, возвращение должно быть безопасным и добровольным", - добавил глава МИД ФРГ.

Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуХайко МаасМИД ГерманииГерманияТурцияСирияРоссияВ мире
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