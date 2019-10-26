Чавушоглу и Маас обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии

"Я поделился всей информацией с немецким коллегой по соглашению с Россией. Мы также обсудили возможности встречи нашего президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Маасом, который находится в Анкаре с визитом.

"Для нас важна борьба с террористической группировкой ИГ*, мы вместе должны покончить с ней. Мы обсудили операцию "Источник мира", которая, как заверила нас турецкая сторона, носит временный характер. Скоро в Женеве пройдет первое заседание конституционного комитета. Если нам удастся успешно урегулировать кризис, беженцы смогут скорее вернуться домой, возвращение должно быть безопасным и добровольным", - добавил глава МИД ФРГ.

Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.