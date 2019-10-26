Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T14:56Z
https://ria.ru/20191026/1560253081.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152108/02/1521080290_0:239:4640:2849_1036x0_80_0_0_9a94e7b64a30c0bcbad35411b0a5eafb.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом, заявил замглавы МИД Сирии

14:56 26.10.2019
311
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗамглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
БАКУ, 26 окт - РИА Новости. США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом и выборочны в этой борьбе, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.
"США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом и выборочны в этой борьбе, что в итоге выявляет недостаток политической воли", - заявил Микдад во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку, добавив, что Сирия полна решимости в борьбе с терроризмом.
"Астанинский механизм доказал эффективность и полезность. Решение сирийского кризиса должно быть на основе диалога, без иностранного вмешательства и требований, чтобы добиться конечной цели - сохранения единства и территориальной целостность Сирии", - сказал он.
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Вчера, 14:31Радио Sputnik
СМИ: американские военные вернулись в Сирию
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
1711013
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииФейсал МикдадСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие в Сирии
В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака
РИА
Новости
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция ответила на предложение Германии по зоне безопасности в Сирии
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
Чавушоглу и Маас обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Лавров и Помпео в телефонном разговоре обсудили обстановку в Сирии
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил курдам новой операцией в случае срыва договоренностей
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
Б-534 Нижний Новгород — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 945А Кондор
Российские атомные подлодки отработают тактические приемы в Норвежском море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Соловьев высмеял спор Зеленского с националистами в Донбассе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Американский эксперт назвал Россию главным победителем в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
Военнослужащие США в Сирии
Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина" резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния