США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом, заявил замглавы МИД Сирии

"США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом и выборочны в этой борьбе, что в итоге выявляет недостаток политической воли", - заявил Микдад во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку, добавив, что Сирия полна решимости в борьбе с терроризмом.