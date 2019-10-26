США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом, заявил замглавы МИД Сирии

БАКУ, 26 окт - РИА Новости. США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом и выборочны в этой борьбе, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.
"США и Европа игнорируют борьбу с терроризмом и выборочны в этой борьбе, что в итоге выявляет недостаток политической воли", - заявил Микдад во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку, добавив, что Сирия полна решимости в борьбе с терроризмом.
"Астанинский механизм доказал эффективность и полезность. Решение сирийского кризиса должно быть на основе диалога, без иностранного вмешательства и требований, чтобы добиться конечной цели - сохранения единства и территориальной целостность Сирии", - сказал он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.