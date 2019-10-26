В Северной Осетии возбудили дело против адвоката, задержанного с оружием

ПЯТИГОРСК, 26 окт - РИА Новости. Следователи в Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Иркутска, у которого в машине нашли автомат и пистолет-пулемет, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии.

"В отношении 42-летнего адвоката адвокатской палаты Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "незаконный оборот оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 октября примерно в 16 часов в ходе досмотра автомобиля под управлением подозреваемого в салоне были обнаружены и изъяты: автомат с магазином, пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон калибра 7,62 мм. Указанное оружие и боеприпасы он незаконно хранил и перевозил, добавлено в сообщении.