"Мисс Украина — 2019" отреагировала на скандал вокруг вопроса о Крыме

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Украина —2019" Маргарита Паша прокомментировала в своем аккаунте в Победительница конкурса красоты "Мисс Украина —2019" Маргарита Паша прокомментировала в своем аккаунте в Instagram новый скандал со своим участием.

"Ждите нового скандала. Украина сколько можно", — написала она.

© Instagram Скрин из Instagram Маргариты Паша © Instagram Скрин из Instagram Маргариты Паша

Ранее она необычным образом ответила на вопрос о принадлежности Крыма. По ее словам, полуостров принадлежит всем людям. За это украинские пользователи соцсетей раскритиковали ее.

Некоторое время назад Паша оказалась в центре еще одного скандала — после того, как отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь". Интервью в эфир так и не вышло.