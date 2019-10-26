Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T23:37Z
https://ria.ru/20191026/1560252787.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155930/82/1559308256_0:0:758:426_1036x0_80_0_0_1c50ad23ad71925469208ac637d080fd.jpg
РИА Новости

"Мисс Украина — 2019" отреагировала на скандал вокруг вопроса о Крыме

14:38 26.10.2019 (обновлено: 23:37 26.10.2019)
5711
© Фото : Miss Ukraine 2019Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
© Фото : Miss Ukraine 2019
Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Украина —2019" Маргарита Паша прокомментировала в своем аккаунте в Instagram новый скандал со своим участием.
"Ждите нового скандала. Украина сколько можно", — написала она.
© InstagramСкрин из Instagram Маргариты Паша
Скрин из Instagram Маргариты Паша
© Instagram
Скрин из Instagram Маргариты Паша
Ранее она необычным образом ответила на вопрос о принадлежности Крыма. По ее словам, полуостров принадлежит всем людям. За это украинские пользователи соцсетей раскритиковали ее.
Некоторое время назад Паша оказалась в центре еще одного скандала — после того, как отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь". Интервью в эфир так и не вышло.
Впоследствии она объяснила, что будет говорить на том языке, который предпочитает сама. При этом Паша заверила, что хорошо владеет и русским, и украинским.
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
15 июня, 14:29Культура
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
7855406
Обсудить 1
Маргарита ПашаКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Лента
новостей
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Сцена шоу Голос
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака
Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами
Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров
Наручники на решетке
В Ростовской области 75-летнего мужчину задержали за изнасилование внучки
Символический сварной шов Турецкого потока
"Нафтогаз" сообщил об аресте 100 процентов акций "Южного потока"
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния