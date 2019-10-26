Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Участник шоу "Голос" на Первом канале Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину, потому что переволновался. Об этом он сам рассказал в инстаграме.
Уходя со сцены, Королев пожал руки всем наставникам, кроме Сюткина. На это обратили внимание пользователи ютьюба, где разместили фрагмент из выпуска программы.
"Пройти во второй тур шоу "Голос" на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, — это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам. И только после того как об этом написали в Сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне навстречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день", — рассказал Королев.
Артист также добавил, что испытывает бесконечное уважение к Сюткину и любовь к его музыке.
"Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. Впредь буду внимательнее, и все будет хорошо", — добавил Королев.
Музыкальное шоу "Голос" — российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.