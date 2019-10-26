Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину

"Пройти во второй тур шоу "Голос" на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, — это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам. И только после того как об этом написали в Сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне навстречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день", — рассказал Королев.