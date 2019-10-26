В Госдуме прокомментировали позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков напомнил Киеву, что среди главных ценностей ПАСЕ — приоритет прав человека.

"Если из него (приоритета — Прим. Ред.) исходить, то среди важнейших прав — право на самоопределение граждан тех или иных территорий", — пояснил он в беседе с RT

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина готова к диалогу с ПАСЕ, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.

Новиков подчеркнул, что Крым вернулся в состав Российской Федерации демократическим путем.

Если украинские политики продолжат использовать эту "карту" для создания дополнительных проблем России, а также чтобы поставить ее в сложное положение в ПАСЕ, то, по мнению Новикова, они будут действовать вразрез с интересами украинцев.