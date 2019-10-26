МИД: частичное признание вины Бутиной не отменяет ее полной невиновности

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Частичное признание вины, на которое освобожденная из тюрьмы США Мария Бутина была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы длительного тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности, заявили в МИД РФ.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.