Захарову возмутило, что в США не дали Бутиной позвонить отцу перед вылетом

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. То, что американские власти не дали Марии Бутиной перед вылетом позвонить родным и сообщить номер рейса, находится "за гранью", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не дать человеку даже позвонить близким - это, конечно, уже за гранью", - сказала журналистам в аэропорту Шереметьево, куда в субботу прибыла Бутина.

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По словам Захаровой, вся американская система работала на то, чтобы Бутина сломалась. "Человек только вчера был в тюрьме. Вы ее видели. Она даст фору любому", - продолжила она.

Захарова также отметила, что Бутиной была оказана поддержка людей, которые передавали ей, что за ней вся страна. "Нужна была моральная поддержка на уровне людей, которые передавали бы, что за ней – вся страна. И это было сделано", - приводятся слова официального представителя МИД РФ в Telegram-канале ведомства.

Ранее Мария Бутина сообщила, что ей обещали право сделать такой звонок, однако в итоге просто посадили в самолет.