Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мария Бутина по возвращении в Москву поблагодарила тех, кто ее поддерживал, передает корреспондент РИА Новости.

Бутина, которая была осуждена в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом", после отбытия наказания вернулась в Россию. В субботу она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.

"Я очень-очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, жертвовали деньги на мою защиту", - сказала она многочисленным журналистам, которые встречали ее у выхода.

Кроме того, Бутина выразила благодарность МИД РФ и дипломатам, общественным организациям.

"Ребята, я не сдалась, только потому что знала, что я просто не имею права, я просто не могу. Спасибо вам большое!" - добавила девушка.