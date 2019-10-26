Бутина исписала 1100 страниц, рассказывая о жизни в американской тюрьме

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Мария Бутина исписала 1100 страниц, рассказывая о каждом дне американского заключения, и планирует сделать некий "творческий проект" на их основе.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
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"Я записывала каждый день моего заключения. У меня на сегодняшний день 1100 страниц. Я писала на всем: на туалетной бумаге, на обороте документов - на всем", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
По ее словам, человеческая память склонна забывать самое болезненное, поэтому она вела такие записи.
"Какое-то разрешение, думаю, что получит. Мемуары мне писать рано, но я работаю над определенным проектом. Очень творческий", - добавила Бутина, отказавшись сообщить подробности.