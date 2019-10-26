В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Член Демократической партии США Кэти Хилл внесла на рассмотрение в Член Демократической партии США Кэти Хилл внесла на рассмотрение в конгресс законопроект, запрещающий выделять средства на содействие участию России в заседаниях G7 или на поддержку воссоздания G8 "при условии включения России".

В документе отмечается, что Москва с 2014 года вмешивается в выборы стран "Большой семерки", проводит кампанию по дезинформации, а также пытается воздействовать на членов G7. Тем не менее, заявляет автор законопроекта, президент Дональд Трамп выступает за "прекращение отстранения России от G7" без каких-либо предварительных условий.

Поэтому, говорится в законопроекте, пока Москва не выполнит ряд условий, ни одно официальное лицо правительства США, в том числе и президент, не должно использовать свое положение для возвращения России в воссозданную G8.

О возможном приглашении России на саммит G7 в следующем году говорил в августе президент США Дональд Трамп. По мнению американского лидера, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Москвой.

Поднимался этот вопрос и на встрече "Большой семерки" в Биаррице, но консенсуса лидеры не достигли. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил категорически против возвращения России, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что это будет зависеть от прогресса в украинском урегулировании.