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РИА Новости

Двоих пострадавших после ДТП в Алтайском крае доставили в Барнаул

12:42 26.10.2019 (обновлено: 13:26 26.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
© Фото : МЧС России
БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Двоих пострадавших в результате крупной аварии на трассе Алтайского края вертолетом доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
"Двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ на санитарном вертолете эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пациентку из калманской больницы транспортировали на автомобиле", - сказали в ведомстве.
Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек.
Позже стало известно, что в микроавтобусе ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Артисты направлялись на фольклорный фестиваль. Как рассказали РИА Новости в доме культуры, где занимается группа, по крайней мере две участницы коллектива погибли.
По предварительным данным, водителя Nissan всего дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — в 2017 и 2018 годах. Однако права управлять именно этим автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО. Возбуждено уголовное дело.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Вчера, 11:11РИА Новости
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Алтайский крайБарнаулПроисшествия
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