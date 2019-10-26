Двоих пострадавших после ДТП в Алтайском крае доставили в Барнаул

ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае

© Фото : МЧС России ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Двоих пострадавших в результате крупной аварии на трассе Алтайского края вертолетом доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

"Двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ на санитарном вертолете эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пациентку из калманской больницы транспортировали на автомобиле", - сказали в ведомстве.

Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек.

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Позже стало известно, что в микроавтобусе ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Артисты направлялись на фольклорный фестиваль. Как рассказали РИА Новости в доме культуры, где занимается группа, по крайней мере две участницы коллектива погибли.