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РИА Новости

Бутина: я жила в иллюзии, что США - правовое государство

12:36 26.10.2019 (обновлено: 17:35 26.10.2019)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Освобожденная из Тюрьмы в США Мария Бутина призналась, что не ожидала ареста, потому что жила иллюзией о верховенстве права в США.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
По ее словам, даже после дачи показаний в комитете сената по разведке и первого обыска у себя дома она не верила, что можно предъявить обвинение невиновному человеку.
"В новостях про меня писали всякие гадкие статьи, но я посмеивалась над этим, потому что я же знаю, что это абсурд. Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам. Это сюрреализм какой-то", - считает Бутина.
По ее словам, сообщения из ее Twitter, в том числе на основании которых ей предъявили первоначальные обвинения в шпионаже, были ужасно переведены.
"У нас есть выражение "Техника на грани фантастики". Так что слово техника должно переводиться как, не знаю, technics. Его перевели как equipment (оборудование, вооружение - ред.). И поставили как "Secret equipment". Техника на грани фантастики это не секретное оборудование, так нельзя переводить", - сказала девушка.
По ее словам, она поверить не могла, что кто-то может на основе этого составить обвинение.
"Я думаю, что они правда считали, что они кого-то там поймали, но прежде чем человека арестовывать, надо какие-то основания иметь. Не просто в тюрьму засунуть, а дальше разберемся, как это в моей ситуации было", - продолжает она.
По мнению Бутиной, после 52 часов общения с ней агенты ФБР поняли, что у нее нет секретов.
"Наверное, как разобрались, (решили, что - ред.) надо ж меня хоть в чем-то обвинить", - полагает она.
Мария Бутина
25 октября, 00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
Читайте полный текст интервью>>
542757110
Обсудить 7
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну,вот,как я и говорил ранее - началось! И правильно, теперь давить их на всех доступных СМИ!!! Но в каком-то смысле США - правовое государство, право сильного там действует абсолютно.
26 октября, 12:42
Von Stirliz
1200002
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