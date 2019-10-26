Бутина: я жила в иллюзии, что США - правовое государство

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Освобожденная из Тюрьмы в США Мария Бутина призналась, что не ожидала ареста, потому что жила иллюзией о верховенстве права в США.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.

"Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.

По ее словам, даже после дачи показаний в комитете сената по разведке и первого обыска у себя дома она не верила, что можно предъявить обвинение невиновному человеку.

"В новостях про меня писали всякие гадкие статьи, но я посмеивалась над этим, потому что я же знаю, что это абсурд. Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам. Это сюрреализм какой-то", - считает Бутина.

По ее словам, сообщения из ее Twitter, в том числе на основании которых ей предъявили первоначальные обвинения в шпионаже, были ужасно переведены.

"У нас есть выражение "Техника на грани фантастики". Так что слово техника должно переводиться как, не знаю, technics. Его перевели как equipment (оборудование, вооружение - ред.). И поставили как "Secret equipment". Техника на грани фантастики это не секретное оборудование, так нельзя переводить", - сказала девушка.

По ее словам, она поверить не могла, что кто-то может на основе этого составить обвинение.

"Я думаю, что они правда считали, что они кого-то там поймали, но прежде чем человека арестовывать, надо какие-то основания иметь. Не просто в тюрьму засунуть, а дальше разберемся, как это в моей ситуации было", - продолжает она.

По мнению Бутиной, после 52 часов общения с ней агенты ФБР поняли, что у нее нет секретов.