Бутина не исключила, что предпримет юридические шаги по защите репутации

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Мария Бутина не исключает, что примет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей в результате судебного разбирательства над ней в США.
Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания вернулась в Россию. В субботу она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.
25 октября, 10:46РИА НовостиАдвокат рассказал подробности дела Марии Бутиной в США
"Надо будет какие-то действия предпринять в отношении того беспредела, который со мной случился. Я пока предпочту не говорить, что я собираюсь делать", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
По ее словам, сначала она должна обсудить все со своей семьей.
"Я этот вопрос не оставлю, потому что это вопрос принципа", - добавила она.