Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T13:44Z
https://ria.ru/20191026/1560249824.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156024/93/1560249388_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c49919cd6e567858bf23b26f75c2a2ca.jpg
РИА Новости

Бутина не исключила, что предпримет юридические шаги по защите репутации

12:17 26.10.2019 (обновлено: 13:44 26.10.2019)
250
© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Мария Бутина не исключает, что примет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей в результате судебного разбирательства над ней в США.
Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания вернулась в Россию. В субботу она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
25 октября, 10:46РИА Новости
Адвокат рассказал подробности дела Марии Бутиной в США
"Надо будет какие-то действия предпринять в отношении того беспредела, который со мной случился. Я пока предпочту не говорить, что я собираюсь делать", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
По ее словам, сначала она должна обсудить все со своей семьей.
"Я этот вопрос не оставлю, потому что это вопрос принципа", - добавила она.
Читайте полный текст интервью>>
1600002
Обсудить 0
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаSputnikМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с президентом Антиглобалистского движения России Александром Ионовым и отцом Валерием Бутиным
Бутина рассказала о допросах в ФБР
РИА
Новости
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Бутина рассказала, как ее депортировали
Мария Бутина: Пока самолет не взлетел, я не верила, что меня освободят
Бутина до последнего не верила, что ее освободят в назначенный день
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Бутина рассказала, как зарабатывала 28 долларов в месяц в тюрьме в США
Лента
новостей
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Бутина рассказала о том, что спасало ее в одиночной камере в тюрьме в США
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Бутина прошла паспортный контроль в Шереметьево
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Бутина исписала 1100 страниц, рассказывая о жизни в американской тюрьме
Мария Бутина: Я жила в иллюзии о том, что я нахожусь в правовом государстве
Бутина: я жила в иллюзии, что США - правовое государство
Мария Бутина
В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
Мария Бутина: Мам, возьми пять куриц – я все пять их съем
Бутина рассказала, что попросила маму приготовить к своему приезду
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарову возмутило, что в США не дали Бутиной позвонить отцу перед вылетом
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Бутина не исключила, что в будущем займется защитой прав заключенных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
Лента новостейМолния