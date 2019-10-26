Бутина рассказала, как ее депортировали

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Россиянку Марию Бутину до самолета в Россию доставляли с вооруженной охраной, держали часами взаперти, а еду и воду ей приходилось выпрашивать, сообщила в интервью Sputnik и RT сама Бутина по пути в Москву.

Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания вернулась в Россию. В субботу она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.

"Все было не по плану. Мне выдали корешок, на котором написано, что меня должны забрать в восемь утра. Естественно, меня не забрали в восемь утра. Меня забрали в шесть утра, до того как выпустили всех на завтрак", - сказала она.

По ее словам, чтобы провести ее по территории, всех заперли в их блоках, вели ее в темноте. "Я пять месяцев жила в общем режиме. Вот зачем это шоу было опять устраивать?" - недоумевает Бутина.

После ей выдали заработанные за пять месяцев в тюрьме деньги. "Наличными. Долларами. Стопочками разложили. Сложили в конверт, сказали: "Мария, положите в карман". За каждый месяц мне удалось заработать 28 долларов 80 центов", - рассказала девушка.

"Отвели, опять заперли в клетке. Я попыталась добиться завтрака - мне какие-то там хлопья выдали. Даже завтрак не был предусмотрен", - продолжает она.

Далее на двух машинах - одна для нее, вторая для охраны - Бутину доставили в распределительный миграционный центр. "Опять же не дали никакой еды. Разогрели что-то, что нашли у себя в холодильнике. Воду просила - дефицит воды в Америке что ли? В конечном итоге просидела четыре часа в пустой камере. Потом меня забрали, довезли до аэропорта", - сказала она.

Первый перелет в этот день она совершила из Таллахасси в Майами, откуда впоследствии должна была вылететь в Россию. В Майами ее конвоировали шесть сотрудников полиции в полной экипировке с оружием. "Что ж я опасная такая что ли? Опять везли куда-то, опять в клетку засунули. В этой клетке не закрывалась дверь. В конечном итоге приставили стул и посадили маршала, чтобы я что, не вырвалась из той клетки что ли?" - сказала Бутина.

Еду снова пришлось требовать, в результате, по ее словам, накормили хлебом. "Мне звонок обещали - папе позвонить. В конечном итоге ребята из "Аэрофлота" мне здесь помогли. Хоть папе написали. Меня опять обманули. Мне обещали один звонок родителям: сказать, когда рейс мой прилетает", - возмущается девушка.