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РИА Новости

Бутина рассказала, как ее депортировали

12:11 26.10.2019 (обновлено: 13:43 26.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Россиянку Марию Бутину до самолета в Россию доставляли с вооруженной охраной, держали часами взаперти, а еду и воду ей приходилось выпрашивать, сообщила в интервью Sputnik и RT сама Бутина по пути в Москву.
Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания вернулась в Россию. В субботу она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.

"Все было не по плану. Мне выдали корешок, на котором написано, что меня должны забрать в восемь утра. Естественно, меня не забрали в восемь утра. Меня забрали в шесть утра, до того как выпустили всех на завтрак", - сказала она.

Мария Бутина
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В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
По ее словам, чтобы провести ее по территории, всех заперли в их блоках, вели ее в темноте. "Я пять месяцев жила в общем режиме. Вот зачем это шоу было опять устраивать?" - недоумевает Бутина.
После ей выдали заработанные за пять месяцев в тюрьме деньги. "Наличными. Долларами. Стопочками разложили. Сложили в конверт, сказали: "Мария, положите в карман". За каждый месяц мне удалось заработать 28 долларов 80 центов", - рассказала девушка.
"Отвели, опять заперли в клетке. Я попыталась добиться завтрака - мне какие-то там хлопья выдали. Даже завтрак не был предусмотрен", - продолжает она.
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Адвокат рассказал подробности дела Марии Бутиной в США
Далее на двух машинах - одна для нее, вторая для охраны - Бутину доставили в распределительный миграционный центр. "Опять же не дали никакой еды. Разогрели что-то, что нашли у себя в холодильнике. Воду просила - дефицит воды в Америке что ли? В конечном итоге просидела четыре часа в пустой камере. Потом меня забрали, довезли до аэропорта", - сказала она.
Первый перелет в этот день она совершила из Таллахасси в Майами, откуда впоследствии должна была вылететь в Россию. В Майами ее конвоировали шесть сотрудников полиции в полной экипировке с оружием. "Что ж я опасная такая что ли? Опять везли куда-то, опять в клетку засунули. В этой клетке не закрывалась дверь. В конечном итоге приставили стул и посадили маршала, чтобы я что, не вырвалась из той клетки что ли?" - сказала Бутина.
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Дело Марии Бутиной
Еду снова пришлось требовать, в результате, по ее словам, накормили хлебом. "Мне звонок обещали - папе позвонить. В конечном итоге ребята из "Аэрофлота" мне здесь помогли. Хоть папе написали. Меня опять обманули. Мне обещали один звонок родителям: сказать, когда рейс мой прилетает", - возмущается девушка.
В помещении, где она была, туалет был ничем не огорожен, через стекло можно было все видеть. "И потом уже задним ходом привезли меня к самолету, дали мне корешок и сказали мне: "До свидания", - завершила она рассказ о последнем дне на территории США.
Читайте полный текст интервью>>
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
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