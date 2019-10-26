Бутина прошла паспортный контроль в Шереметьево

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отбывшая срок в США Мария Бутина прошла в столичном аэропорту Шереметьево паспортный контроль, ее встретили отец и официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент РИА Новости.

Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания вернулась в Россию. В субботу она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.