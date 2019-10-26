В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американские государственные органы ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов", - сказал он.

"За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ*" бесконечно", - сказал он.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".