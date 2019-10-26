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РИА Новости

Россиянин ранил ножом жену и попросил сказать, что на нее напали в подъезде

07:02 26.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Прокурор Заволжского района поддержал обвинение в отношении 48-летнего жителя Ярославля, причинившего тяжкий вред здоровью своей жены. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ярославской области.
Отмечается, что мужчина долгое время был безработным. В июне 2019 года он устроился на работу и решил отметить трудоустройство. Однако супруге не понравилось, что муж злоупотребляет спиртным накануне первого рабочего дня.
Злоумышленник посчитал претензии женщины неуместными. Он взял нож и нанес ей несколько ударов в область живота. Затем ярославец вызвал скорую помощь и попросил потерпевшую сказать, что на нее напали в подъезде неизвестные. В ходе расследования женщина не скрывала факт противоправных действий мужа.
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Правоохранительные органы
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МоскваЗаволжский районЯрославльПроисшествия
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