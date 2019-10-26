Россиянин ранил ножом жену и попросил сказать, что на нее напали в подъезде

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Прокурор Заволжского района поддержал обвинение в отношении 48-летнего жителя Ярославля, причинившего тяжкий вред здоровью своей жены. Об этом Прокурор Заволжского района поддержал обвинение в отношении 48-летнего жителя Ярославля, причинившего тяжкий вред здоровью своей жены. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ярославской области.

Отмечается, что мужчина долгое время был безработным. В июне 2019 года он устроился на работу и решил отметить трудоустройство. Однако супруге не понравилось, что муж злоупотребляет спиртным накануне первого рабочего дня.

Злоумышленник посчитал претензии женщины неуместными. Он взял нож и нанес ей несколько ударов в область живота. Затем ярославец вызвал скорую помощь и попросил потерпевшую сказать, что на нее напали в подъезде неизвестные. В ходе расследования женщина не скрывала факт противоправных действий мужа.