В Катаре гости ЧМ-2022 смогут пожить в бедуинских шатрах за $50 в сутки

ДОХА, 26 окт - РИА Новости. Гости чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будут иметь возможность жить не только в отелях, но и во временных блок-контейнерах (бытовках), бедуинских шатрах и плавающих виллах на искусственном острове Qetaifan North к северу от столицы Дохи, рассказал РИА Новости представитель компании-застройщика Qetaifan Projects Мустафа Шевраки.

"Насыпной остров Qetaifan Island North площадью 1,3 миллиона квадратных метров - очень хорошее место для размещения болельщиков, он уже создан и будет соединен автомобильными мостами с городом Люсейл со стадионом, где пройдут матчи открытия и закрытия чемпионата. Сейчас мы создаем там инфраструктуру. На первом этапе строительства, который завершится к 2022 году, планируем построить пятизвездочную гостиницу на 350 номеров и аквапарк с самой длинной в мире горкой, рынок, торговый центр и водный канал. На месте высотных домов на время чемпионата собираемся поставить металлические блок-контейнеры (бытовки), стилизованные в духе чемпионата, и шатры наподобие традиционных бедуинских шатров, где смогут поселиться болельщики во время чемпионата мира по футболу", - рассказал Шевраки. Всего будет создано десять площадок под шатры. "Болельщики будут любоваться с острова на стадион в Люсейле", - добавил представитель компании.

По его словам, такой вариант жилья станет экономной альтернативой для тех поклонников футбола, которые не смогут финансово потянуть размещение в дорогих пятизвездочных или четырехзвездочных отелях. Цена за размещение в комнатах внутри контейнеров и шатрах вряд ли превысит 30-50 долларов в сутки. "В настоящее время в Катаре гостиничный фонд составляет порядка 600 тысяч номеров, при этом ожидается, что на чемпионат приедут где-то 1,5 миллиона человек, то есть дефицит жилья на сегодняшний день большой, и нам нужно создать варианты размещения, которые бы подходили всем - и бедным, и богатым", - отметил Шевраки.

При этом наиболее важные гости мундиаля смогут разместиться в элитных плавающих виллах, которые будут построены вблизи побережья острова.

По Qetaifan будут курсировать автобусы, кроме того, доставлять болельщиков на остров из аэропорта предполагается с помощью водных такси, для которых построят шесть станций. Поезд будет доставлять жителей острова на отдельный маленький островок, где разместят самую длинную в мире горку аквапарка, подъем на которую составит 80 метров.

В будущем остров превратится в один из жилых районов, где смогут проживать 20 тысяч человек, будут находиться виллы, дома, гостиницы, магазины, пляжи, парк и школа.