МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Пилотажная группа "Первый полет" намерена расширить свой состав и авиапарк, сообщил РИА Новости президент Федерации самолетного спорта Москвы, основатель "Первого полета" Роман Овчинников.

"Первый полет" - единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В настоящее время группа выполняет полёты в составе шести желто-красных самолётов. Пилотажная группа выступает как в России, так и за рубежом.

"Мы намерены расширять состав пилотажной группы и авиапарк, привлекать больше партнеров и спонсоров, потому что в одиночку такие грандиозные планы в жизнь не воплотить", - сказал Овчинников.

Он отметил, что в планах пилотажной группы - перебраться на зимовку в страны Персидского залива, где погодные и климатические условия позволят не прекращать тренироваться и выступать.