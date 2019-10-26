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РИА Новости

Пилотажная группа "Первый полет" намерена расширить свой состав

03:02 26.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Як-52 выступает на авиационном празднике
Самолет Як-52 выступает на авиационном празднике
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Як-52 выступает на авиационном празднике. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Пилотажная группа "Первый полет" намерена расширить свой состав и авиапарк, сообщил РИА Новости президент Федерации самолетного спорта Москвы, основатель "Первого полета" Роман Овчинников.
"Первый полет" - единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В настоящее время группа выполняет полёты в составе шести желто-красных самолётов. Пилотажная группа выступает как в России, так и за рубежом.
"Мы намерены расширять состав пилотажной группы и авиапарк, привлекать больше партнеров и спонсоров, потому что в одиночку такие грандиозные планы в жизнь не воплотить", - сказал Овчинников.
Он отметил, что в планах пилотажной группы - перебраться на зимовку в страны Персидского залива, где погодные и климатические условия позволят не прекращать тренироваться и выступать.
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"Конечно, наша пилотажная группа планирует и выступать дальше в России, мы хотели бы даже расширить географию именно внутри страны. Кроме того, в приоритете выступления за рубежом и занятие призовых мест на европейских и мировых соревнованиях", - добавил Овчинников.
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