Венесуэльский спецназ уничтожил аэродром наркокартеля у границы с Колумбией

МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. Полицейский спецназ Венесуэлы демонтировал в пятницу три скрытых взлетно-посадочных полосы в расположенном у колумбийской границы штате Фалькон, эти полосы использовались для транспортировки наркотиков, сообщил министр внутренних дел Нестор Реверол в Twitter.

"После проведения разведывательной операции в районе Лимонсито муниципалитета Пириту, штат Фалькон, сотрудники сил специального назначения Боливарианской национальной полиции обнаружили два самолета и демонтировали три подпольных взлетно-посадочных полосы, используемых для незаконного оборота наркотиков", - написал Реверол.

В ходе операции был задержан один человек, изъяты 12 бочек с предполагаемым керосином. Согласно информации Национального антинаркотического ведомства (ONA), в 2019 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков на территории Венесуэлы были задержаны свыше 3 тысячи человек, изъято почти 29 тонн наркотических средств.