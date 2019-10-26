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РИА Новости

Венесуэльский спецназ уничтожил аэродром наркокартеля у границы с Колумбией

02:48 26.10.2019
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© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией. Архивное фото
МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. Полицейский спецназ Венесуэлы демонтировал в пятницу три скрытых взлетно-посадочных полосы в расположенном у колумбийской границы штате Фалькон, эти полосы использовались для транспортировки наркотиков, сообщил министр внутренних дел Нестор Реверол в Twitter.
"После проведения разведывательной операции в районе Лимонсито муниципалитета Пириту, штат Фалькон, сотрудники сил специального назначения Боливарианской национальной полиции обнаружили два самолета и демонтировали три подпольных взлетно-посадочных полосы, используемых для незаконного оборота наркотиков", - написал Реверол.
В ходе операции был задержан один человек, изъяты 12 бочек с предполагаемым керосином. Согласно информации Национального антинаркотического ведомства (ONA), в 2019 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков на территории Венесуэлы были задержаны свыше 3 тысячи человек, изъято почти 29 тонн наркотических средств.
По словам президента Николаса Мадуро, в 2019 году был побит рекорд по объёму изъятых наркотиков, следующих из Колумбии. Несмотря на это, правительство США включило Венесуэлу в список 22 стран, которые "не сотрудничали в целях сокращения незаконного оборота наркотиков и не смогли бороться с этим преступлением в соответствии с международными соглашениями".
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