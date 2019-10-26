Отмена рейсов из США вредит отношениям между народами, заявили в МИД Кубы

МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. Действия госдепартамента США, который в пятницу отменил авиасообщение со всеми городами Кубы, кроме Гаваны, наносят вред отношениям народов двух стран, заявил на странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

"Я решительно осуждаю новые меры США в рамках блокады Кубы, которые отменяют авиасообщение с девятью кубинскими аэропортами. Они ужесточают запреты на поездки своих граждан и нарушают их свободы. Это вредит связям между народами", - написал Родригес.

Авиакомпаниям США дано 45 дней на прекращение полетов. Запрет затронет девять международных аэропортов Кубы и около восьми авиарейсов в день.