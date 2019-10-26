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РИА Новости

Отмена рейсов из США вредит отношениям между народами, заявили в МИД Кубы

02:46 26.10.2019
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание МИДа, Гавана, Куба
Здание МИДа, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Здание МИДа, Гавана, Куба. Архивное фото
МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. Действия госдепартамента США, который в пятницу отменил авиасообщение со всеми городами Кубы, кроме Гаваны, наносят вред отношениям народов двух стран, заявил на странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
"Я решительно осуждаю новые меры США в рамках блокады Кубы, которые отменяют авиасообщение с девятью кубинскими аэропортами. Они ужесточают запреты на поездки своих граждан и нарушают их свободы. Это вредит связям между народами", - написал Родригес.
Авиакомпаниям США дано 45 дней на прекращение полетов. Запрет затронет девять международных аэропортов Кубы и около восьми авиарейсов в день.
Администрация Дональда Трампа за три года не раз ужесточала режим торговли и транспортного сообщения с Кубой. При предшественнике Трампа Бараке Обаме отношения двух стран были частично нормализованы, Вашингтон и Гавана восстановили дипломатические отношения. При этом против Кубы уже более полувека продолжает действовать американское торговое эмбарго, которое создает кардинальные проблемы для развития кубинской экономики.
Международный аэропорт Хосе Марти в Гаване, Куба
01:40РИА Новости
США разрешили своим авиакомпаниям летать только в один аэропорт на Кубе
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Бруно РодригесДональд ТрампБарак ОбамаКубаСШАВ мире
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