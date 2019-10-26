В Газе более 80 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

По данным агентства, среди пострадавших - 11 детей и фельдшеры скорой помощи. Отмечается, что 37 человек получили ранения боевыми пулями, а 29 человек - резиновыми пулями с металлическим сердечником. Также десятки людей пострадали от удушья слезоточивым газом.