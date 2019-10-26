В Газе более 80 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях с израильскими военнослужащими в пятницу на границах сектора Газа палестинцев увеличилось до 81, передает палестинское агентство WAFA.
Ранее сообщалось о 50 раненых палестинцах.
По данным агентства, среди пострадавших - 11 детей и фельдшеры скорой помощи. Отмечается, что 37 человек получили ранения боевыми пулями, а 29 человек - резиновыми пулями с металлическим сердечником. Также десятки людей пострадали от удушья слезоточивым газом.
Это уже 80-я пятница протестов палестинцев в секторе Газа. Протесты сопровождаются столкновениями с израильскими войсками. С 30 марта 2018 года они унесли жизни 314 человек. Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.