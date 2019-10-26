В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс

На борту самолета Майами-Москва, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Экипаж самолёта, который везёт Марию Бутину из США в Россию, угостил её тульским пряником и перевёл в бизнес-класс, передаёт корреспондент РИА Новости.

"А меня уже пряником угостили", - сказала Бутина собравшимся около нее журналистам, показав небольшой пряник.

"Я, конечно, хочу отдыхать", - призналась она.

После того как самолёт набрал высоту, Бутиной предложили перейти из хвоста эконом-класса в бизнес.

Россиянка также рассказала, что в понедельник, 28 октября, из Москвы отправится в родной Барнаул.