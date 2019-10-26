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РИА Новости

В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс

02:19 26.10.2019 (обновлено: 08:58 26.10.2019)
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© AP PhotoМария Бутина
Мария Бутина
© AP Photo
Мария Бутина. Архивное фото
На борту самолета Майами-Москва, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Экипаж самолёта, который везёт Марию Бутину из США в Россию, угостил её тульским пряником и перевёл в бизнес-класс, передаёт корреспондент РИА Новости.
"А меня уже пряником угостили", - сказала Бутина собравшимся около нее журналистам, показав небольшой пряник.
Мария Бутина
00:56РИА Новости
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
"Я, конечно, хочу отдыхать", - призналась она.
После того как самолёт набрал высоту, Бутиной предложили перейти из хвоста эконом-класса в бизнес.
Россиянка также рассказала, что в понедельник, 28 октября, из Москвы отправится в родной Барнаул.
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