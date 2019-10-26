Патриарх Кирилл освятит отреставрированный собор в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 октября посетит Ростовскую епархию, где совершит чин великого освящения недавно отреставрированного собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону и проведет богослужение в Иверском женском монастыре.

"В нынешнем году подходит к завершению полномасштабная реставрация комплекса Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону. Великое освящение и Божественную литургию в обновленном соборном храме возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится на сайте Ростовский епархии.

Накануне, в субботу, патриарх Кирилл проведет службу в Свято-Иверском женском монастыре Ростова-на-Дону.

В последний день визита запланирована встреча патриарха Кирилла с полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы построен в середине XIX века по проекту архитектора Константина Тона и является уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве. В 1887 году по проекту архитектора Кампиони была возведена четырехъярусная колокольня, разрушенная в 40-50-е годы ХХ века. Сам собор в 1937 году был закрыт, а на его территории разместился зоопарк. Храм был вновь открыт оккупационными властями в 1942 году. А в 1947 году здесь служил игумен Пимен (Извеков), будущий Патриарх Московский и всея Руси.