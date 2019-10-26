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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл освятит отреставрированный собор в Ростове-на-Дону

01:35 26.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26-27 октября посетит Ростовскую епархию, где совершит чин великого освящения недавно отреставрированного собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону и проведет богослужение в Иверском женском монастыре.
"В нынешнем году подходит к завершению полномасштабная реставрация комплекса Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону. Великое освящение и Божественную литургию в обновленном соборном храме возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится на сайте Ростовский епархии.
Накануне, в субботу, патриарх Кирилл проведет службу в Свято-Иверском женском монастыре Ростова-на-Дону.
В последний день визита запланирована встреча патриарха Кирилла с полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
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Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы построен в середине XIX века по проекту архитектора Константина Тона и является уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве. В 1887 году по проекту архитектора Кампиони была возведена четырехъярусная колокольня, разрушенная в 40-50-е годы ХХ века. Сам собор в 1937 году был закрыт, а на его территории разместился зоопарк. Храм был вновь открыт оккупационными властями в 1942 году. А в 1947 году здесь служил игумен Пимен (Извеков), будущий Патриарх Московский и всея Руси.
В 1999 году была восстановлена в первоначальном виде колокольня собора. Полномасштабная реставрация кафедрального храма началась в 2013 года по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева и при поддержке духовенства митрополии, донского бизнес-сообщества, общественных групп и прихожан. По информации сайта РПЦ, Ростовская епархия входит в состав Донской митрополии и насчитывает 131 приход и 228 клириков.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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