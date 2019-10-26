Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T00:59Z
https://ria.ru/20191026/1560243512.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/35/1560133558_0:106:2838:1702_1036x0_80_0_0_b2ef60ecb9a1ca6e9d3c2507441e8fd7.jpg
РИА Новости

Власти Боливии предложили проверить подсчет голосов на выборах президента

00:59 26.10.2019
129
© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Manuel Claure
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчёта голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого, заявила журналистам председатель Высшего избирательного суда латиноамериканской страны Мария Эухения Чоке.
"ОАГ, ЕС, другие международные и политические организации могут провести аудит. Мы абсолютно открыты", - сказала она. Заявление для прессы транслировалось в Facebook суда.
Согласно данным суда, победу уже в первом туре одержал действующий президент Боливии Эво Моралес, набравший 47,08% голосов. Его основной соперник Карлос Меса набрал 36,51%.
Чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%. Разрыв между кандидатами составляет 10,57%.
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
22 октября, 11:12РИА Новости
Биография Эво Моралеса
Подсчет голосов вызвал критику со стороны оппозиции и Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур. США и крупнейшие страны Южной Америки - Аргентина, Бразилия и Колумбия тоже призвали провести второй тур и заявили, что могут не признать результаты первого.
200001
Обсудить 0
Организация американских государствЭво МоралесЕвросоюзБоливияВ мире
Рекомендуем
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго-де-Чили
В столице Чили собрались на протест более 800 тысяч человек
РИА
Новости
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде
Источник сообщил о введении комендантского часа в семи провинциях Ирака
Президент Боливии Эво Моралес
ЦИК Боливии обработал 100% голосов, Эво Моралес избрали на четвертый срок
Мария Бутина
Американский конгрессмен объяснил, почему Бутину заключили в тюрьму
Лента
новостей
Международный аэропорт Хосе Марти в Гаване, Куба
США разрешили своим авиакомпаниям летать только в один аэропорт на Кубе
Участники марша в центре Сантьяго, Чили
В центре Сантьяго собрались около миллиона митингующих, сообщила мэр города
Здание МИДа, Гавана, Куба
Отмена рейсов из США вредит отношениям между народами, заявили в МИД Кубы
Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили заявил, что услышал послание миллиона митингующих в Сантьяго
Президент Боливии Эво Моралес
Бразилия не признает результаты выборов в Боливии, заявили в МИД страны
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Тропический шторм из космоса
В Атлантике сформировались тропические штормы "Ольга" и "Пабло"
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
В ФСО рассказали, когда будет закрыт доступ к Мавзолею и некрополю в Кремле
Участники манифестации в Сантьяго
Число собравшихся на митинг в центре Сантьяго превышает 500 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния