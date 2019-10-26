Власти Боливии предложили проверить подсчет голосов на выборах президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчёта голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого, заявила журналистам председатель Высшего избирательного суда латиноамериканской страны Мария Эухения Чоке.

"ОАГ, ЕС, другие международные и политические организации могут провести аудит. Мы абсолютно открыты", - сказала она. Заявление для прессы транслировалось в Facebook суда.

Согласно данным суда, победу уже в первом туре одержал действующий президент Боливии Эво Моралес, набравший 47,08% голосов. Его основной соперник Карлос Меса набрал 36,51%.

Чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%. Разрыв между кандидатами составляет 10,57%.