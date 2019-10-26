Источник сообщил о введении комендантского часа в семи провинциях Ирака

БАГДАД, 26 окт - РИА Новости. Власти Ирака ввели комендантский час в семи провинциях на фоне проходящих в них протестов, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности Ирака.
"Общее число провинций, в которых введен полный комендантский час, к настоящему моменту достигло семи, а именно: Басра, Ди-Кар, Майсан, Мутанна, Бабиль, Васит и Эд-Дивания", - заявил источник.
Согласно заявлению палаты представителей (парламента - ред.) Ирака, "завтра (в субботу - ред.) пройдет специальное заседание (парламента) для обсуждения требований демонстрантов, решений совета министров и выполнения пакета реформ".
Протесты возобновились в Ираке после перерыва в пятницу. В ходе протестов с 1 октября по середину месяца, по официальным данным, погибли 149 протестующих, ранены около 3,5 тысячи. По последней информации, в пятницу в различных провинциях погибли 30 человек, более 2,3 тысячи пострадали. СМИ сообщали, что силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, прорвавшихся с площади Тахрир в пятницу утром на территорию особо охраняемой "зеленой зоны" в центре иракской столицы.
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Протесты проходят в пятницу не только в столице, но и в ряде южных провинций страны. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в ночь на пятницу сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.