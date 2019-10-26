Посол отметил важность диалога России и США по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Россия готова к конструктивному и равноправному диалогу с США по вопросам контроля над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Статья Антонова под названием "Мораторий – первый шаг по стабилизации "мира без ДРСМД" вышла в американском журнале The National Interest.
"Россия продолжит демонстрировать ответственный подход и готовность к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. После утраты фундаментального элемента архитектуры контроля над вооружениями, каким был ДРСМД, особенно важно попытаться сохранить единственное действующее в этой сфере российско-американское соглашение – ДСНВ", - отметил дипломат.
По его словам, "в условиях снижения уровня предсказуемости и транспарентности в военно-политических отношениях двух крупнейших ядерных держав роль Договора в поддержании стратегической стабильности и международной безопасности как никогда велика".
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