Шестьдесят лет вместе. У колготок — юбилей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Мэган Виртанен. Шестьдесят лет назад в США появился в продаже новый предмет одежды — колготки. В Советском Союзе они считались роскошью. И еще лет сорок под брюки целые колготки надевали только состоятельные дамы. Носить или не носить? Черные, белые или цветные? И когда можно надевать телесные?

Удивительно, как иногда идея, которая, казалось бы, сама собой напрашивается, приходит в голову очень небыстро. Разнообразные виды трико в комплекте с носками или чулками носили уже в девятнадцатом веке, а в первой половине двадцатого танцовщицы начали подшивать длинные чулки к трусам.

К 1940-м это освоил и Голливуд: танцующие актрисы вроде Энн Миллер, Веры Аллен и Сид Чарисс демонстрировали прототип колготок на экране. Аллен Гант, глава компании "Глен Рэйвен", видимо, любил смотреть мюзиклы, поскольку именно он в 1953 году придумал первую версию колготок для рядовой потребительницы, правда, запустить в производство не решился.

Когда идее приходит время созреть, она часто овладевает несколькими умами сразу. Так, в 1956 году выдали два патента на колготки. Бернар Гильберштейн с его "трикотажными обтягивающими брюками" и Эрнест Райс с "комбинированными чулками и трусиками" создали практически одно и то же изделие.

Спустя год некая британская компания по патенту Гильберштейна изготовила пробную партию колготок и взялась их продавать, но безуспешно. Вещь была непривычная, да и ассоциации с хористками и танцовщицами в пятидесятые годы смущали добропорядочных домохозяек.

В 1959-м тот самый Аллен Гант наконец организовал торговлю в США. Ошибки британских коллег учли, и первые Panti-Legs рекламировались как вариант для холодной погоды: нейлоновые, плотностью 30 или 60 денье. Предлагали только один размер — "универсальный" — что не способствовало популярности. Большинство женщин предпочли сохранять верность старым добрым чулкам, но к новому товару все же начали присматриваться.

На его стороне было не только тепло, но и ощущение свободы: возможность отказаться от неудобного пояса для чулок и прекратить постоянно думать, не лопнула ли подвязка. Да и новость о том, что Жаклин Кеннеди носит колготки фирмы "Фогал", подействовала: раз уж жена президента не брезгует, то и остальным стоит обратить внимание.

Реклама говорила: "На дворе 1964 год, а вы по-прежнему мучаетесь с подвязками. Не пора ли попробовать Panti-Legs?" Но кардинально изменил ситуацию не слоган: пришла мода на мини-юбки, и колготки стали необходимостью. Появились всякие: тонкие, кружевные, цветные и узорчатые. Чулки потерпели сокрушительное поражение, к 1971 году на них приходилось всего пять процентов продаж чулочно-носочных изделий.

На волне успеха во второй половине 1960-х некоторые производители решили, что пора выпускать и мужские модели, но идея оказалась крайне неудачной. Предмет успел закрепиться в сознании широкой публики как характерно женский, и такое восприятие сохранилось до наших дней. Даже сейчас такой товар есть в продаже, но остается невостребованным.

В СССР "калхоты" (от чешского kalhoty — штаны) сначала импортировались из Чехословакии, а затем их выпускали рижская фабрика "Аврора", "Красное знамя" в Ленинграде и Брестский чулочный комбинат.

Импортные все равно ценились значительно выше, и женщины прибегали к разным ухищрениям, чтобы колготки служили как можно дольше: хранили в холодильнике, стирали в мыльной воде, штопали, использовали специальную машинку для поднятия петель, существовали даже мастерские, где убирали "поехавшие" стрелки.

На Западе тем временем изобрели лайкру, придававшую блеск, а в 1988 году в магазине "Вулфорд" на прилавок выложили матовые колготки. На них появились бантики, стразы, даже предлагались специальные свадебные модели с ручной вышивкой. Индустрия процветала, не подозревая, что вскоре ее ждут трудные времена: калифорнийские "босоножки" зададут тренд на отказ от колготок.

"Колготки — зло, телесные колготки — вселенское зло": именно таким было мнение стилистов 2010-х. На женских форумах развернулись битвы, считать ли колготки признаком "колхоза" или все-таки необходимой уступкой климату. Отголоски таких схваток звучат и сейчас, но в последние пару лет этот предмет одежды наконец-то реабилитировали. Правда, у телесных по-прежнему не лучшая репутация, хотя в ряде случаев официальный дресс-код требует именно их.