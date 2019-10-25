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РИА Новости

Медведчук назвал проверку депутатов Рады на полиграфе "продолжением цирка"

22:48 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что проверка депутатов Верховной рады на полиграфе - "продолжение цирка" на Украине.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что офис президента Украины заподозрил 11 депутатов из фракции Верховной рады "Слуга народа" в получении взятки в размере по 30 тысяч долларов за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов пройти проверку на полиграфе. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".
Заседание Верховной рады Украины
24 октября, 20:38Сказано в эфире
"Доверия нет". Политолог о проверке депутатов Рады на полиграфеВ Верховной раде Украины назвали фарсом проверку депутатов от фракции "Слуга народа" на детекторе лжи. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал свой взгляд на ситуацию.
"Все эти прохождения процедур на детекторе лжи, на полиграфе – это продолжение цирка. Это продолжение той истории, которая именовалась когда-то "Стадион так стадион", "Анализы так анализы", сейчас – "Полиграф так полиграф". Это продолжение цирка", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу.
По его словам, после выборов ситуация не изменилась. И некоторых депутатов партии "Слуга народа" сегодня можно назвать слугами МВФ или слугами коррупции. "Я, безусловно, не имею в виду всех депутатов, представляющих эту фракцию и эту партию. Но отдельные из них уже тянут на такой образ", - добавил оппозиционный политик.
Зеленский, будучи кандидатом на пост главы государства, заявил, что принимает вызов Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве после медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов. В апреле Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, Порошенко - 24,45%.
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Виктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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