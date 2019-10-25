Зеленский и Нетаньяху договорились открыть офис инноваций в Иерусалиме

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились открыть офис инноваций в Иерусалиме, сообщил в пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Ранее спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн сообщил, что группа украинских депутатов работает над законом о переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим и надеется на его принятие в ближайшее время. Министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА", что Украина не может, как США, просто так перенести свое посольство в Иерусалим из-за зависимости от европейских стран.

"Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей между Зеленским с Нетаньяху планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с украинским посольством в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал Пристайко в Twitter

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.