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РИА Новости

Зеленский и Нетаньяху договорились открыть офис инноваций в Иерусалиме

22:35 25.10.2019
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© Фото : пресс-служба Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились открыть офис инноваций в Иерусалиме, сообщил в пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.
Ранее спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн сообщил, что группа украинских депутатов работает над законом о переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим и надеется на его принятие в ближайшее время. Министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА", что Украина не может, как США, просто так перенести свое посольство в Иерусалим из-за зависимости от европейских стран.
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"Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей между Зеленским с Нетаньяху планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с украинским посольством в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал Пристайко в Twitter.
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Кроме США, столицей Израиля Иерусалим признали Австралия, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.
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35142017
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Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИерусалимИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это, не судя по всему, а ваша точка зрения. Если судить по всему, то не ваше дело, как решают вопросы между собой Украина и Израиль.
25 октября, 23:39
Ипполит Матвеевич
900001
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