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РИА Новости

В Тюменской области проверят информацию об аресте счета ребенка-инвалида

22:25 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Следствие в Тюменской области проверит информацию об аресте социального счета ребенка с инвалидностью, семья которого оказалась в сложной ситуации, сообщает в пятницу СУСК по региону.
"Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о возможных нарушениях прав ребенка-инвалида. Так, на одном из федеральных каналов вышла программа с сюжетом о семье из города Тюмени, которая попала в трудную жизненную ситуацию, взяв ипотеку. Банк лишился лицензии, ипотечное дело было продано компании по скупке долгов. После чего на имущество, в том числе на единственное жилье должника, а также социальный счет ребенка-инвалида был наложен арест", - говорится в сообщении.
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