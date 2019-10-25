В Тюменской области проверят информацию об аресте счета ребенка-инвалида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Следствие в Тюменской области проверит информацию об аресте социального счета ребенка с инвалидностью, семья которого оказалась в сложной ситуации, сообщает в пятницу СУСК по региону.

"Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о возможных нарушениях прав ребенка-инвалида. Так, на одном из федеральных каналов вышла программа с сюжетом о семье из города Тюмени, которая попала в трудную жизненную ситуацию, взяв ипотеку. Банк лишился лицензии, ипотечное дело было продано компании по скупке долгов. После чего на имущество, в том числе на единственное жилье должника, а также социальный счет ребенка-инвалида был наложен арест", - говорится в сообщении.