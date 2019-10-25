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РИА Новости

Хабиров возглавил региональное отделение ЕР в Башкирии

21:55 25.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 25 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил региональное отделение партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба главы региона.
"На конференции Башкортостанского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" по итогам тайного голосования делегатов секретарем избран глава республики Радий Хабиров. На этом посту он сменил председателя госсобрания-курултая Константина Толкачева, который руководил отделением на протяжении 10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Партия Единая Россия
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"Для меня это не какой-то довесок, а полноценная отдельная работа. Постараюсь выполнять ее серьезно и ответственно. Партия – единственный легальный инструмент борьбы за власть. И для многих из присутствующих здесь именно партия является тем ресурсом, который усиливает наши компетенции и полномочия", - цитирует Хабирова пресс-служба.
Руководитель региона отметил, что "партия должна быть более технологичной, интересной, чтобы сохранять ведущие позиции в республике, а для этого необходимо обновить кадровый состав, привлечь молодых активистов, которые будут эффективно, с использованием современных методов работать над решением того спектра вопросов, которые сегодня волнуют жителей республики".
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанЕдиная РоссияПолитика
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