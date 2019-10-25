Хабиров возглавил региональное отделение ЕР в Башкирии

УФА, 25 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил региональное отделение партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба главы региона.

"На конференции Башкортостанского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" по итогам тайного голосования делегатов секретарем избран глава республики Радий Хабиров. На этом посту он сменил председателя госсобрания-курултая Константина Толкачева, который руководил отделением на протяжении 10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Для меня это не какой-то довесок, а полноценная отдельная работа. Постараюсь выполнять ее серьезно и ответственно. Партия – единственный легальный инструмент борьбы за власть. И для многих из присутствующих здесь именно партия является тем ресурсом, который усиливает наши компетенции и полномочия", - цитирует Хабирова пресс-служба.