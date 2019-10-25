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РИА Новости

Минэнерго назвало Саудовскую Аравию надежным поставщиком на рынке нефти

21:51 25.10.2019
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© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco
© РИА Новости
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Быстрое восстановление нефтяных мощностей Саудовской Аравии после атак дронов на объекты Saudi Aramco подчеркивает ее надежность и профессионализм как крупнейшего производителя и поставщика нефти, текущая же ситуация на нефтяном рынке стабильна, хотя главными факторами влияния на нём остаются непредсказуемость торговых переговоров США и Китая и замедление роста мирового ВВП, заявило министерство энергетики России.
"Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на мировых нефтяных рынках на текущий момент. Отмечаем важную роль наших партнеров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок. Оперативное восстановление добычных мощностей в Саудовской Аравии после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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Ведомство особо отметило, что быстрый возврат нефтяных котировок на исходную позицию продемонстрировал восстановление уверенности рынка в действиях "добычных" стран.
"Россия продолжает активно сотрудничать с Саудовской Аравией и партнерами по ОПЕК+ с целью повышения стабильности и предсказуемости рынка. Сегодня основным фактором, влияющим на неопределенность мировых рынков, является непредсказуемость итогов торговых переговоров между США и Китаем, а также риски замедления темпов роста мирового ВВП", - заключается в сообщении.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Но уже к концу сентября она была полностью восстановлена.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США же заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отверг все обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииЦены на нефтьSaudi AramcoМинистерство энергетики РФОПЕКСаудовская АравияРоссияСШАЭкономика
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