В США раскрыли детали нового механизма по гуманитарной торговле с Ираном

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Новый механизм США по гуманитарной торговле с Ираном исключает передачу стране каких-либо платежей или доходов, сообщает министерство финансов США.

"Учитывая историю иранского режима, растрачивающего свои богатства на коррупцию и терроризм вместо того, чтобы поддерживать иранский народ, мы разработали подходы для защиты от таких хищений и оказания помощи иностранным правительствам и иностранным финансовым учреждениям в создании платежного механизма для содействия законному гуманитарному экспорту в Иран. Благодаря этому механизму никакие доходы или платежи любого рода не будут передаваться Ирану", - говорится в сообщении.