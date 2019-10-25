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РИА Новости

В США раскрыли детали нового механизма по гуманитарной торговле с Ираном

21:38 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Новый механизм США по гуманитарной торговле с Ираном исключает передачу стране каких-либо платежей или доходов, сообщает министерство финансов США.
"Учитывая историю иранского режима, растрачивающего свои богатства на коррупцию и терроризм вместо того, чтобы поддерживать иранский народ, мы разработали подходы для защиты от таких хищений и оказания помощи иностранным правительствам и иностранным финансовым учреждениям в создании платежного механизма для содействия законному гуманитарному экспорту в Иран. Благодаря этому механизму никакие доходы или платежи любого рода не будут передаваться Ирану", - говорится в сообщении.
Власти США объявили в пятницу о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном. Они, как и введенные ранее против исламской республики санкции, будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.
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