Рапота: Евросоюз не хочет видеть в ЕАЭС полноценного партнера

ВЕРОНА, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз не хочет видеть в Евразийском экономическом союзе партнера, торговые отношения между ними развиваются сами по себе, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Европейский союз не хочет видеть Евразийское сообщество в качестве партнера. До сих пор нет никакого диалога. Торговля движется сама по себе, жизнь как ростки сквозь асфальт, это же не зависит от институтов Евросоюза", - заявил РИА Новости Рапота на полях Евразийского экономического форума в итальянской Вероне.

По его словам, подобный неравноценный подход связан с тем, что с образования Евразийского экономического союза ЕС относился к нему очень настороженно.

"Сначала они считали, что это перерождение Советского Союза, потом, наверное, думали об усилении роли Российской Федерации, что, конечно, имеет право на жизнь, точно так же, как в Евросоюзе главенствующую роль играют Германия и Франция" - отметил Рапота.