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РИА Новости
Союзное государство

Рапота: Евросоюз не хочет видеть в ЕАЭС полноценного партнера

21:32 25.10.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота
Григорий Рапота
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Григорий Рапота. Архивное фото
ВЕРОНА, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз не хочет видеть в Евразийском экономическом союзе партнера, торговые отношения между ними развиваются сами по себе, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
"Европейский союз не хочет видеть Евразийское сообщество в качестве партнера. До сих пор нет никакого диалога. Торговля движется сама по себе, жизнь как ростки сквозь асфальт, это же не зависит от институтов Евросоюза", - заявил РИА Новости Рапота на полях Евразийского экономического форума в итальянской Вероне.
По его словам, подобный неравноценный подход связан с тем, что с образования Евразийского экономического союза ЕС относился к нему очень настороженно.
"Сначала они считали, что это перерождение Советского Союза, потом, наверное, думали об усилении роли Российской Федерации, что, конечно, имеет право на жизнь, точно так же, как в Евросоюзе главенствующую роль играют Германия и Франция" - отметил Рапота.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Союзное государствоЕвразийский экономический союзЕвросоюзГригорий РапотаБелоруссияРоссияВ мире
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