Посольство России в Эстонии отреагировало на снос памятника красноармейцам

ТАЛЛИН, 25 окт — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Эстонии ноту в связи со сносом памятника на братской могиле советских солдат в поселке Таэбла, сообщила в пятницу пресс-служба диппредставительства.

В послании была выражена глубокая озабоченность по поводу случившегося. Дипломаты запросили официальную информацию по этому факту и указали на необходимость обеспечения уважительного отношения к памяти советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Эстонии.

Также сотрудники посольства провели в пятницу "предметный разговор" по этому вопросу с представителями местных властей.

Монумент находился на территории Таэблаской гимназии в волости Ляэне-Нигула. Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году — там перезахоронили красноармейцев с близлежащих кладбищ. В июле 2007 года памятник украли, позднее его восстановили.