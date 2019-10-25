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РИА Новости

Посольство России в Эстонии отреагировало на снос памятника красноармейцам

21:12 25.10.2019 (обновлено: 21:19 25.10.2019)
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© Muinsuskaitseamet / Läänemaa nõunikПамятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония
Памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония
© Muinsuskaitseamet / Läänemaa nõunik
Памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, Эстония. Архивное фото
ТАЛЛИН, 25 окт — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Эстонии ноту в связи со сносом памятника на братской могиле советских солдат в поселке Таэбла, сообщила в пятницу пресс-служба диппредставительства.
В послании была выражена глубокая озабоченность по поводу случившегося. Дипломаты запросили официальную информацию по этому факту и указали на необходимость обеспечения уважительного отношения к памяти советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Эстонии.
Также сотрудники посольства провели в пятницу "предметный разговор" по этому вопросу с представителями местных властей.
Монумент находился на территории Таэблаской гимназии в волости Ляэне-Нигула. Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году — там перезахоронили красноармейцев с близлежащих кладбищ. В июле 2007 года памятник украли, позднее его восстановили.
Сейчас на месте, где был памятник, работает тяжелая строительная техника, от захоронения ничего не осталось. Установка монумента в свое время была профинансирована по линии посольства.
Памятник воинам Красной армии, погибшим при освобождении Чехословакии от нацистов, в городе Брно, Чехия
24 октября, 21:42РИА Новости
В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам-освободителям
1282711725
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МИД ЭстонииЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вместо душеспасительных разговоров за каждый памятник нужно вводить санкции - экономические и въездные. Лучшее средство.
25 октября, 21:39
Дмитрий Широков
1301001
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