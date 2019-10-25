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РИА Новости

Медведев назначил Акиньшина на должность замглавы Росприроднадзора

20:55 25.10.2019
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© Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской ФедерацииЮрий Акиньшин
Юрий Акиньшин
© Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации
Юрий Акиньшин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Юрия Акиньшина на должность замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Акиньшина Юрия Алексеевича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования", - говорится в документе.
С июня Акиньшин занимал должность помощника руководителя Росприроднадзора. С февраля 2017 по декабрь 2018 года он был полномочным представителем Чувашии при президенте РФ. Также ранее работал в Росреестре, был советником министра экономического развития РФ.
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Юрий АкиньшинНовости - ЭкологияДмитрий МедведевРосприроднадзорРоссияПолитика
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