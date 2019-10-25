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РИА Новости

На севере Мексики автотрассы перекрыли из-за лесных пожаров

20:47 25.10.2019
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© Flickr / 16:9clueПожарное депо, Мексика
Пожарное депо, Мексика
© Flickr / 16:9clue
Пожарное депо, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Министерство транспорта и коммуникаций Мексики сообщило в пятницу о перекрытии ряда платных и бесплатных автотрасс в связи с сильными пожарами в штате Нижняя Калифорния.
"Автомагистраль Тихуана - Энсенада, 69 км. По-прежнему перекрыто движение в обоих направлениях в связи с лесными пожарами. Примите меры предосторожности", - предупредило ведомство в Twitter.
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15 октября, 13:32РИА Новости
В Сирии и Ливане вспыхнули мощные лесные пожары
За последние сутки в регионе зарегистрированы по меньшей мере 45 очагов возгорания, включая крупный пожар, в котором сгорели три дома. В борьбе с огнем задействованы помимо спасателей силы министерства обороны.
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