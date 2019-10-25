Канделаки высмеяла список "самых востребованных профессий"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.

Специалисты института включили в этот перечень профессии бухгалтера, педагога, электросварщика, повара, кондитера, токаря, машиниста насосных станций, электромеханика по лифтам, официанта и бармена.

По мнению Канделаки, эксперты проигнорировали в исследовании тему роботизации, а значит, часть приведенных выше профессий вскоре не будет востребована.

"Ладно повара, но официанты-то уже во многих местах заменены экранами и панелями, где вы собственноручно можете оформить любой заказ", — написала она в Telegram-канале.

При этом Канделаки подчеркнула, что исчезновение профессий неизбежно.

"Не надо питать иллюзий и надеяться, что пронесет: если замена человека на робота имеет экономический смысл, она точно будет произведена. Поэтому выход в одном: в развитии надпрофессиональных навыков и освоении сложных профессий", — отметила она.

Канделаки заявила, что Россия отстает от ведущих стран в плотности роботизации в 70 раз, и через 15 лет, когда удастся наверстать упущенное, общество столкнется с ростом безработицы.