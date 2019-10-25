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РИА Новости

Канделаки высмеяла список "самых востребованных профессий"

20:39 25.10.2019 (обновлено: 21:08 25.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
Специалисты института включили в этот перечень профессии бухгалтера, педагога, электросварщика, повара, кондитера, токаря, машиниста насосных станций, электромеханика по лифтам, официанта и бармена.
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По мнению Канделаки, эксперты проигнорировали в исследовании тему роботизации, а значит, часть приведенных выше профессий вскоре не будет востребована.
"Ладно повара, но официанты-то уже во многих местах заменены экранами и панелями, где вы собственноручно можете оформить любой заказ", — написала она в Telegram-канале.
При этом Канделаки подчеркнула, что исчезновение профессий неизбежно.
"Не надо питать иллюзий и надеяться, что пронесет: если замена человека на робота имеет экономический смысл, она точно будет произведена. Поэтому выход в одном: в развитии надпрофессиональных навыков и освоении сложных профессий", — отметила она.
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Канделаки заявила, что Россия отстает от ведущих стран в плотности роботизации в 70 раз, и через 15 лет, когда удастся наверстать упущенное, общество столкнется с ростом безработицы.
"А тем временем ВНИИ труда пересказывает советскую фантастику и пиарит профессию бухгалтера и машиниста насосных установок. Удивительная способность выглядеть смешно в мире четвертой промышленной революции", — резюмировала она.
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Тина КанделакиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Канделаки оторвалась от российской реальности и живет в будущем в отличии от российского ВНИИ труда, который составил этот список профессий, которые будут востребованы в ближайшее время в России, а не в мире. У неё что-то с восприятием времени не в порядке. ВНИИ труда в отличие от неё на 15 лет и не загадывал!
25 октября, 20:57
ppresupposing
34500010
Как бы не относился к Канделаки но тут она права.То четырехдневка в связи с удалённой работой и роботами. И тут такие профессии?Что за шараханья от белого к чёрному?
25 октября, 21:18
Вениамин Шабалин
1020016
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