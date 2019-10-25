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РИА Новости

Гутерреш пригласил двух лидеров общин Кипра на встречу в Берлин

20:36 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш пригласил президента Кипра Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафу Акынджи на неформальную встречу в Берлин 25 ноября, сообщил официальный представитель кипрского правительства Продромос Продрому.
Цель встречи – обсудить предстоящие шаги по кипрскому урегулированию, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу вечером. "Реакция президента республики была положительной", - заявил официальный представитель.
Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных.
В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.
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В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня — начале июля вторая конференция в Кран-Монтане, но она провалилась. Греческая сторона обвиняет в срыве переговоров Турцию и ее отказ вывести оккупационные войска и отказаться от системы гарантий, дающей странам-гарантам право вмешиваться в дела Кипра.
В то же время, по мнению сторон, в ходе переговоров создана новая ситуация и предпосылки для объединения острова, но следующие дискуссии должны быть лучше подготовлены.
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Антониу ГуттерешМустафа АкынджиНикос АнастасиадисКипрООНБерлин (город)В мире
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