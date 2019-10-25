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РИА Новости
Война в Сирии

Генсек ООН призвал не допустить побегов террористов из тюрем в Сирии

20:35 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 25 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить побегов террористов из тюрем на севере Сирии.
"По последней информации, которая у нас есть, ограниченному числу боевиков удалось бежать. И мы, конечно, просим все вовлеченные стороны обеспечить, чтобы это не повторилось", - сказал Гутерреш журналистам.
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По его мнению, международное сообщество должно найти решение для того, чтобы виновные в преступлениях были привлечены к ответственности.
"Мы знаем, что это не простой вопрос. Сейчас идут дискуссии", - добавил он. По его словам, организация сделает все возможное, чтобы помочь создать условия для привлечения виновных к ответственности.
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Война в СирииВойна в СирииАнтониу ГутеррешСирияООНВ мире
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