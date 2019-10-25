Генсек ООН призвал не допустить побегов террористов из тюрем в Сирии

ООН, 25 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить побегов террористов из тюрем на севере Сирии.

"По последней информации, которая у нас есть, ограниченному числу боевиков удалось бежать. И мы, конечно, просим все вовлеченные стороны обеспечить, чтобы это не повторилось", - сказал Гутерреш журналистам.

По его мнению, международное сообщество должно найти решение для того, чтобы виновные в преступлениях были привлечены к ответственности.