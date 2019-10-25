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РИА Новости

Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте

20:34 25.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017" во Владивостоке
Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Венесуэльские военные сообщили о перехвате беспилотника на втором по значимости в стране нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон.
"Вооруженные силы перехватили беспилотный летательный аппарат (дрон) на объектах нефтеперерабатывающего комплекса "Парагуана" (Paraguaná), где производится бензин, используемый во всей стране", - сообщается в Twitter стратегического командования ВС республики.
Отмечается, что военные усилили безопасность объекта и начали поиски тех, кто запустил беспилотник.
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