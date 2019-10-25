Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте

Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017" во Владивостоке

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Венесуэльские военные сообщили о перехвате беспилотника на втором по значимости в стране нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон.

"Вооруженные силы перехватили беспилотный летательный аппарат (дрон) на объектах нефтеперерабатывающего комплекса "Парагуана" (Paraguaná), где производится бензин, используемый во всей стране", - сообщается в Twitter стратегического командования ВС республики.

⚠️🚨ALERTA PUEBLO

Desde el #CEOFANB denunciamos la presencia de aeronave no tripulada (Drone) en las instalaciones del Complejo Refinador de Paraguaná en el Edo Falcón, lo cual representa una clara amenaza a los intereses estratégicos de la Nación y el Pueblo Venezolano. #25Oct pic.twitter.com/8l4ZuS7nkA — CEOFANB (@ceofanb) 25 октября 2019 г.