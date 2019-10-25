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РИА Новости

Медведев предложил Пашиняну обсудить торгово-экономическое сотрудничество

20:28 25.10.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить в ходе переговоров торгово-экономическое сотрудничество стран.
Пашинян прибыл в Москву в пятницу для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
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Медведев в ходе беседы после заседания Евразийского межправсовета поблагодарил Пашиняна за председательство Армении в ЕАЭС. "Все было очень достойно", - сказал российский премьер.
Медведев также заметил, что это хороший повод "обсудить торгово-экономическое взаимодействие, инвестиции, сотрудничество между нашими странами".
"В целом все благополучно развивается, но это не означает, что нечего совершенствовать. Есть некоторые вопросы, которые нужно обсудить. Я с удовольствием это сделаю", - сказал Медведев.
Пашинян поблагодарил российского премьера за теплый прием. Он отметил, что председательство Армении в ЕАЭС получилось "плодотворным". "Переговоры с некоторыми нашими партнерами идут хорошим темпом, я уверен, что география стран, у которых есть договоры с ЕАЭС, точно расширится", - заявил он.
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Пашинян также подтвердил, что встреча в Москве - хороший повод обсудить двусторонние отношения.
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Никол ПашинянЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевРоссияАрменияЭкономика
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