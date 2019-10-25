Медведев предложил Пашиняну обсудить торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить в ходе переговоров торгово-экономическое сотрудничество стран.

Пашинян прибыл в Москву в пятницу для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Медведев в ходе беседы после заседания Евразийского межправсовета поблагодарил Пашиняна за председательство Армении в ЕАЭС. "Все было очень достойно", - сказал российский премьер.

Медведев также заметил, что это хороший повод "обсудить торгово-экономическое взаимодействие, инвестиции, сотрудничество между нашими странами".

"В целом все благополучно развивается, но это не означает, что нечего совершенствовать. Есть некоторые вопросы, которые нужно обсудить. Я с удовольствием это сделаю", - сказал Медведев.

Пашинян поблагодарил российского премьера за теплый прием. Он отметил, что председательство Армении в ЕАЭС получилось "плодотворным". "Переговоры с некоторыми нашими партнерами идут хорошим темпом, я уверен, что география стран, у которых есть договоры с ЕАЭС, точно расширится", - заявил он.