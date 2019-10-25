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РИА Новости

В Брянской области арестовали двух адептов "Свидетелей Иеговы"*

20:18 25.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БРЯНСК, 25 окт - РИА Новости. Двух жителей Брянской области арестовали по делу о распространении идеологии запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, 42- и 48-летние сторонники "Свидетелей Иеговы"* из города Новозыбков Брянской области, хоть и знали о ликвидации организации, участвовали в ее деятельности - "распространяя ее идеологию путем проведения бесед в общественных местах с жителями Новозыбкова, пропагандируя ее деятельность и пытаясь вовлечь других лиц в состав участников организации".
Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации. Архивное фото
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"Кроме того, с февраля 2019 года мужчины осуществляли сбор денежных средств, предназначенных для обеспечения дальнейшей деятельности экстремистской организации. 23 октября 2019 года мужчины задержаны по подозрению в совершении преступлений и арестованы", - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года Верховный суд России запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Свидетели ИеговыСледственный комитет РФНовозыбковБрянскПроисшествия
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