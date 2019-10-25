В Брянской области арестовали двух адептов "Свидетелей Иеговы"*

БРЯНСК, 25 окт - РИА Новости. Двух жителей Брянской области арестовали по делу о распространении идеологии запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, 42- и 48-летние сторонники "Свидетелей Иеговы"* из города Новозыбков Брянской области, хоть и знали о ликвидации организации, участвовали в ее деятельности - "распространяя ее идеологию путем проведения бесед в общественных местах с жителями Новозыбкова, пропагандируя ее деятельность и пытаясь вовлечь других лиц в состав участников организации".

"Кроме того, с февраля 2019 года мужчины осуществляли сбор денежных средств, предназначенных для обеспечения дальнейшей деятельности экстремистской организации. 23 октября 2019 года мужчины задержаны по подозрению в совершении преступлений и арестованы", - говорится в сообщении.

В апреле 2017 года Верховный суд России запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.