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РИА Новости
Калужская область

В Калуге начали строительство нового кампуса филиала "Бауманки"

20:10 25.10.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 25 окт – РИА Новости. Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса Калужского филиала московского государственного техуниверситета имени Н. Э. Баумана состоялась в Калуге в пятницу, сообщило правительство региона.
По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Завершить стройку планируется в 2021 году.
Ректор университета Анатолий Александров напомнил, что ровно 60 лет назад было принято решение об открытии в Калуге "крыла" Бауманского технического училища, ставшего впоследствии университетом. "С тех пор страна поменялась. Но нельзя было остановить развитие Калужской области. И сегодня эта одна из самых инновационных губерний в России, самая прогрессивная, самая продвинутая", - сказал ректор.
Он добавил, что будущий кампус - это не только красивые стены, "это новый студент, который войдет в лабораторию завтрашнего дня, который… сумеет взять на себя ответственность за завтрашний день". Филиал будет работать в интересах сразу пяти областей, в которых сосредоточены предприятия высокотехнологичной промышленности, цифровой индустрии, медицинского технологического кластера, подчеркнул Александров.
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Губернатор области Анатолий Артамонов рассказал, что именно выпускники "Бауманки" в значительной степени способствуют существующей инвестиционной привлекательности региона. По его словам, иностранные инвесторы идут в регион, зная, что здесь есть достойные кадры. "Президент концерна Volvo сказал… что на нашем предприятии в Калуге работает самый высококвалифицированный персонал из всех предприятий Volvo в мире. И точно то же самое говорят, допустим, на том же Volkswagen, - заявил глава региона.
По его словам, проект очень важен для области. "То, что мы сегодня заложили первый камень в основание кампуса нашего университета, а таких строек не было в нашей стране последние 50 лет, конечно же, говорит о том, что и руководство университета, и руководство страны уделяет этому важное значение", - прокомментировал губернатор.
Замминистра науки и просвещения РФ Наталья Бочарова в своей речи подчеркнула, что реализация такого масштабного проекта в сфере образования – большая редкость.
"И то, что вам удалось достичь такого результата, когда мы уже подошли не к обсуждению проекта, а к его реализации – большая заслуга людей, кто все эти годы оставался неравнодушным к развитию российского образования", - заявила Бочарова.
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Калужская областьАнатолий Александров (ректор)Анатолий АртамоновКалугаКалужская областьРоссия
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